بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر .. الجامعة الألمانية تقدم منحًا دراسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC بالتعاون مع محافظة البحرالأحمر، عن تقديم منح دراسية مجانية بالكامل لأوائل الطلاب من محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار منظومة رعاية المتفوقين التي تتبناها الجامعة منذ تأسيسها. تأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج الرابع لدعم تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية، والذي يتيح للطلاب المتميزين أكاديمياً من مختلف المحافظات الفرصة للالتحاق بإحدى الكليات المتعددة في الجامعة الألمانية.

تغطي المنحة جميع التكاليف بدءًا من رسوم التقدم للقبول وصولاً إلى الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الجامعة المختلفة، والتي تشمل كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، كلية الهندسة وعلوم المواد، برنامج الهندسة المدنية، برنامج الهندسة المعمارية، كلية الحقوق والدراسات القانونية، كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، كلية تكنولوجيا الإدارة، وكلية العلوم التطبيقية والفنون (برامج التصميم). كما تشمل المنحة السكن للمقيمين خارج القاهرة، والمواصلات، ومصروفًا شهريًا، بالإضافة إلى الكتب والأدوات الدراسية.

وأكدت الجامعة أن هذه المنح تأتي في إطار حرصها على إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على إحداث التغيير والتنمية الشاملة في المجتمع المصري. وتشترط الجامعة أن يكون المتقدم للمنحة مصري الجنسية، ومسجلاً في الصف الثالث الثانوي بإحدى المدارس الحكومية المصرية في المحافظات للعام الدراسي 2023/2024، وأن يكون من بين العشرة الأوائل على مستوى محافظته.

حددت الجامعة يوم 21 أغسطس 2024 كآخر موعد للتقدم للمنحة واستيفاء الأوراق المطلوبة. تدعو الجامعة الإدارات التعليمية إلى إرسال أسماء المتفوقين الذين تنطبق عليهم الشروط فور ظهور نتائج الثانوية العامة، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول الأوراق وإجراء الاختبارات المطلوبة.

الجامعة الألمانية الدولية GIU تعلن عن برنامج منح دراسية مجانية بالكامل لأوائل المحافظات

21 أغسطس 2024 آخر موعد للتقدم للمنحة واستيفاء الأوراق المطلوبة

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية GIU عن إطلاق برنامج جديد للمنح الدراسية المجانية بالكامل، موجه لأوائل الطلاب في محافظات جمهورية مصر العربية. يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الجامعة على دعم التفوق والتميز العلمي بين طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين المحافظات.

كما يمنح البرنامج الفرصة للطلاب المتفوقين للالتحاق بإحدى كليات الجامعة المتنوعة، والتي تشمل كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا، كلية الهندسة المعمارية، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، كلية التصميم، وكلية التكنولوجيا الحيوية. تشمل المنحة جميع التكاليف بدءًا من رسوم القبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات والمصروف الشهري، إلى جانب الكتب والأدوات الدراسية.

أكدت الجامعة أن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية، وأن البرنامج يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية ومسجلاً في الصف الثالث الثانوي بإحدى المدارس الحكومية المصرية في المحافظات للعام الدراسي 2023/2024. كما يتطلب البرنامج أن يكون الطالب من بين العشرة الأوائل على مستوى محافظته، وأن يجتاز اختبارات القبول والقدرات التي تجريها الجامعة.

وقد حددت الجامعة يوم 21 أغسطس 2024 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة. يشترط أيضًا اجتياز اختبارات القدرات التي تجريها الجامعة، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة ببعض البرامج الأكاديمية مثل الهندسة المعمارية والعلوم التطبيقية والفنون والحقوق والدراسات القانونية.