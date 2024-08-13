السكة الحديد : زيادة تركيب بعض القطارات على الوجهين القبلى والبحرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 01:28 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاًً لتوجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة تعلن الهيئة عن زيادة تركيب بعض القطارات على الوجهين القبلى البحرى وبيانهم كالآتى :

أولاً : اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 / 8 / 2024 يتم :

- زيادة تركيب قطار 3023 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 3009 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 1012 القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- زيادة تركيب قطار 3006 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

ثانياُ : اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 / 8 / 2024 يتم :

- زيادة تركيب قطار 1009 أسوان / القاهرة ليكون بالتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 3008 الإسكندرية / أسوان ليكون بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

ثالثاً : اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 16 / 8 / 2024 يتم :

- زيادة تركيب قطار 3007 أسوان / القاهرة بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

- زيادة تركيب قطار 3025 أسوان / القاهرة بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

رابعاً : اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 8 / 2024 يتم زيادة تركيب قطار 3024 الإسكندرية / القاهرة بالتركيب ( عدد 9 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه ) وبنفس جدوله الحالى .

وتؤكد الهيئة على أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .