الصحة: إغلاق ”مركز السلامه لطوارئ المخ والاعصاب” و”مستشفي النبض التخصصى” بقنا لمخالفتهما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:33 مساءً - الصحة: اغلاق اقسام العمليات والرعاية بمستشفى "سان ماري" لمخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوي وانذار المستشفي بتلافي المخالفات خلال شهر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وادارة العلاج الحر بمحافظة قنا خلال حملة المرور رصدوا عدداً من المخالفات بعدد من المنشأت الطبية الخاصة وهى "مركز السلامه لطوارئ المخ والاعصاب والعناية المركزة، مستشفى سان ماري، مستشفى النبض التخصصى" من ضمنها عدم اتباعهم اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي.

واكد"عبدالغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة المشكلة من الادارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة قنا، قامت بتحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، حيث رصدت بمركز السلامه لطوارئ المخ والاعصاب والعناية المركزة عددا من المخالفات منها " عدد الاسره غير مطابق للرخصه ، والتجهيزات غير مكتمله، غرف التعقيم والنفايات الخطره غير مطابقين لاشتراطات التراخيص، تواجد عماله غير مؤهله تتعامل مع المرضى، سياسات مكافحه العدوى غير مفعله بالمركز "، مؤكداً اغلاق المركز وتحرير محضر بالمخالفات.

واشار "زكي" الى أن اللجنة قامت بالمرور على مستشفى سان ماري، ورصدت عدداً من المخالفات منها " قسم الطوارئ غير مكتمل التجهيزات و لا يتبع سياسات مكافحة العدوى، وقسم العمليات لا يوجد له خط سير لجناح العمليات طبقاً لاشتراطات مكافحة العدوى، بالاضافة الى وجود عدسات ومستلزمات طبية خاصة بالرمد منتهية الصلاحية داخل غرفة العمليات، وقسم الرعاية المركزة غير مكتمل التجهيزات ولا يتبع سياسات مكافحة العدوى، حيث تم استصدار قرار غلق للعمليات والرعاية لمخالفة اشتراطات الترخيص و مكافحة العدوي، وتم انذار المستشفي بتلافي المخالفات الوارده في مدة لا تتجاوز الشهر.

وقال " زكي" إن لجنة المرور قامت بالمرور على مستشفى النبض التخصصى، حيث رصدت العديد من المخالفات منها ان المستشفى غير ملتزمة باشتراطات الترخيص، عدم تواجد عمالة مؤهلة فى قسم الطوارئ و القسم الداخلى و الحضانات بالرغم من تواجد حالات، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، وعدم تواجد أطباء او تمريض بالطوارئ، وعدم تواجد تجهيزات طبية بجناح العمليات، والافاقة غير مجهزة، مؤكداً أنه تم استصدار قرار غلق للمستشفي.