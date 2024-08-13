نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تنظم ندوات لتوعية العاملين بالتعاون مع وعظ الأزهر الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تُولي إهتمامًا كبيرًا برفع وعي العاملين، من خلال تنفيذ ندوات توعوية، وبرامج تدريبية، من شأنها تعزيز الوعي بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، وضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة لكافة العاملين، وكذا أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ ندوات توعوية بشبكات مياه:" الهرم، الكيت كات، الوراق"، بالتعاون مع وعظ الأزهر الشريف، إذ ألقى وعاظ الأزهر، الضوء على أهمية الإخلاص في العمل، وضرورة زيادة الإنتاج، لافتين أن الإخلاص هو أساس كل عمل، وأحد أهم أسباب تقدم ونهضة الأمم، مثمنين دور العاملين في محطات مياه الشرب والصرف الصحي في خدمة المواطنين.

ولفت المهندس منصور بدوي، إلى قيام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، وكذلك حث العاملين على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن العاملين بالشركة هم خير سفير لتعزيز ونشر ثقافة الوعي المائي.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تلك الندوات ركزت، أيضًا، على ترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية لدى العاملين، وكذا تعزيز الوعي الوقائي، لافتًا إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي أضرار أو مخاطر متوقعة داخل مواقع العمل.

454693576_900353322131247_6677905393571392913_n (1)

454693576_900353322131247_6677905393571392913_n

454721087_900353598797886_3870206308719034470_n (1)

454721087_900353598797886_3870206308719034470_n

454763111_900353545464558_6357826235641762119_n (1)

454763111_900353545464558_6357826235641762119_n

454953643_900353528797893_4410442609496810064_n (1)

454953643_900353528797893_4410442609496810064_n

454960702_900353435464569_1047839097118735396_n (1)