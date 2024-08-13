نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق والكباري تنفي تحصيل رسم مرور بطريق رافد جمصة بكل من محطتي التحصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى المواطنين من تحصيل رسوم المرور مرتين على طريق رافد جمصة، وذلك بعد إنشاء محطات تحصيل على الطريق.

محطات تحصيل الرسوم

أوضحت الهيئة أنه تم إنشاء محطتي تحصيل رسوم على طريق رافد جمصة في منطقتي جمصة وشرنقاش، وأكدت أن رسوم المرور تُدفع مرة واحدة فقط في إحدى المحطتين، مما يسمح للمركبة بالمرور عبر المحطة الثانية دون دفع رسوم إضافية. وأشارت إلى أن ما تم تداوله حول تحصيل رسوم مرتين في نفس الاتجاه غير صحيح تمامًا.

أعمال التطوير والصيانة

أشارت الهيئة إلى أن الطريق قد شهد توسعة وتطويرًا بزيادة عدد الحارات إلى ثلاث حارات في كل اتجاه خلال عام 2022، مع العمل على توسعة ثلاثة كباري علوية على الطريق بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه. وأوضحت أن إنشاء محطات تحصيل الرسوم يهدف إلى تأمين الصيانة المستدامة للطريق، مما يضمن تقديم خدمة آمنة ومميزة للمستخدمين. وتُخصص عائدات تحصيل الرسوم لتمويل أعمال الصيانة الدورية.

ودعت الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام. كما أكدت على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.