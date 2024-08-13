نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات مهمة من تعليم الجيزة لمسؤولي ومديري المدارس قبل بدء الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بمسئولي المدارس الرسمية للغات ومديرى المرحلة الإعدادية فى جميع إدارات الجيزة التعليمية، للتنبيه على عدة توصيات.

حيث بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستهل حديثه قائلًا: "رضا المواطن وبحث مشكلاته والعمل على حلها وتقليل الكثافات أولى اهتماماتنا".

كما هنأ وكيل تعليم الجيزة، الجميع على النجاح والتفوق فى العام الدراسى المنصرم ونتائجه المشرفة، والتى عبرت عن مدى الجهد الذى بذلوه طوال العام، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا جديدًا موفقًا.

وأجرى وكيل الوزارة نقاشًا حول متطلبات المدارس الرسمية والمشكلات التى تعوق العملية التعليمية بها، وكذلك المدارس الإعدادية بالجيزة ومتطلباتها هذا العام، منبهًا على الآتي:

- الاستعداد التام لأعمال الصيانات وإعادة التدوير داخل المدارس الرسميه للغات.

- تقديم مقترحات لحل الكثافات المرتفعة في المدارس الرسمية لغات.

- التحلي بالصبر والرد بالحكمة واللين واستيعاب ولي الأمر والرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالتحويلات وإيضاح الإجراءات المتبعة.

- تفعيل البدل للم الشمل بين المدارس للتسهيل على ولي الأمر وذلك وفق اللوائح والقوانين دون الإخلال بالكثافات.

- تحديد مواعيد التنسيقات لأولياء الأمور لعدم حدوث تكدسات داخل الإدارات التعليمية، إذ قرر تحديد موعد التنسيقات كالتالى: التنسيق الأول 20 أغسطس، والثاني 5 سبتمبر، والثالث 20 سبتمبر.

وناقش وكيل الوزارة استعدادات المرحلة الإعدادية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، منبهًا على الآتي:

-طبقًا للرول المرسل من قسم المعلومات للطلبة المحولين بين الإدارات، يتم تشكيل لجنة بالإدارة للبت فى التحويلات طبقًا للفراغات الموجودة بكل مدرسة.

-الحث على اكتساب رضى المواطن (أولياء الأمور) وبحث أى مشكلة والعمل على حلها فورًا.

- المتابعات الميدانية المستمرة وإزالة أية سلبيات.

- متابعة الصيانات البسيطة بالمدارس وسرعة إنجازها.

- العمل على تخفيف الكثافات داخل الفصول كحد أقصى 40 طالبًا.

جاء الاجتماع بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، ورفعت العقيلى مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية.

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