نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملامح إعادة هيكلة منظومة الثانوية العامة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، على إعادة هيكلة منظومة الثانوية العامة وفقًا للنظم العالمية، وذلك حسبما أفادت به قناة إكسترا نيوز في عاجل لها منذ قليل.

وكان قد ناقش وزير التعليم ملامح التطوير المقترح للمرحلة الثانوية ونظام الثانوية العامة الجديد، والهيكل التنظيمي للثانوية والذي اعتمد على المسارات الـ4 الأساسية.

وتشهد الملامح، عدد من المسارات البينية التي تتيح للطالب اختيار المواد الدراسية من قائمة الاختيار، حيث انقسمت المواد بكل مسار إلى ما يلي:

١- مواد إجبارية عامة.

٢- مواد إجبارية عامة لا تضاف للمجموع.

٣- مواد مؤهلة يختارها الطالب حسب توجهه الدراسة الجامعية.

٤- مواد اختيارية حسب رغبة الطالب

وشملت قائمة المواد الاختيارية 12 مادة، جاءت كالتالي: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، رياضيات، الجغرافيا، علم النفس، الاقتصاد، الفلسفة، الجيولوجيا، ريادة الأعمال، التاريخ، الذكاء الاصطناعي.

فيما جاءت المواد الدراسية المؤهلة في المسارات الأربعة للقطاعات المختلفة، كالتالي:

١- الأحياء والكيمياء، مسار الطب وعلوم الحياة.

٢- الرياضيات والفيزياء، مسار الهندسة والعلوم التكنولوجية.

٣- الرياضيات والذكاء الاصطناعي، مسار الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

٤- التاريخ والجغرافيا، مسار الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.