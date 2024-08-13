نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمستشفى الصف المركزى والوحدة الصحية بالأخصاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل بمستشفى الصف المركزي للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات والأقسام وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأشعة والمعامل ووحدة الغسيل الكلوي والمناظير.

وبحث المحافظ مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بالمستشفى بما يتواكب مع حجم توافد المواطنين عليها.

وقد وجه المهندس عادل النجار بإجراء الصيانة اللازمة لماكينات الغسيل الكلوى ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن نظرًا لأهميتها الكبيرة للمرضى المترددين على المستشفى.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

وأجرى المحافظ حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين، مشيدًا بجهود الاطقم الطبية وموجها ببذل المزيد من الجهد للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز طب الأسرة بقرية الأخصاص بمركز ومدينة الصف والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة .

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية للمراحل النهائية للمشروع لتقدم الوحدة الصحية خدماتها بانتظام للمواطنين.

وأكد المحافظ على وكيل مديرية الصحة بتوفير عدد كاف من الأطباء بالتخصصات الطبية بالمستشفي والوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي.

كما وجه محافظ الجيزة بمتابعه انتظام تقديم المبادرات العلاجية لمواطني الصف مشيدا بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع مقدما الشكر للأطباء وهيئات التمريض المشاركين بالمبادرات الصحية والتي تهدف للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ورئيس جهاز التفتيش ووكيل مديرية الصحة وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

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