نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتح محل صناعي.. تعرف على المستندات المطلوبة داخل المراكز التكنولوجية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، فضلًا عن تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.

وخلال السطور التالية نستعرض الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص من المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة لفتح محل صناعى:

-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

-صورة بطاقة إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

-خريطة مساحية للمحل.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100م2.

-يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأميان الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحل الصناعية وقبل إصدار الترخيص.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة، تتواجد في كل من أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق) ومراكز ومدن (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

