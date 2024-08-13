نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل عدد من مواقف السرفيس الحضارية بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعه انتظام تشغيل عددًا من مواقف السرفيس الحضارية بمركز ومدينة الصف وذلك فى إطار متابعته لسلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة لخدمة حركة تنقل المواطنين لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع مركز ومدينة الصف بشكل خاص.

وشملت جولة المحافظ المرور على موقف السرفيس الحضاري بقرية الاخصاص والذى يخدم خطوط حلوان والاخصاص والمنيا وقرى مجاورة.

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس قرية الشوبك الشرق، والذي يخدم خطوط الصف والشوبك وحلوان وبنى سويف الجديدة.

و تابع المحافظ نسب تنفيذ وانشاء موقف سرفيس المدينة (أرض الاحراز) بعزبة ابو عوض حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لدخوله الخدمة في اسرع وقت ممكن وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وأشار المحافظ أن المواقف تعمل على مدار اليوم وتخدم عددًا من الخطوط داخل وخارج مركز ومدينة الصف لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل المواقف وتشغيله بانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ على كفاءته.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى أراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مؤكدًا لهم ان اي مخالفات من قبل السائقين في تعريفات خطوط السير سيتم التعامل معها بحزم.

مشددًا على رئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الدقيقة قائلا " اسحب ترخيص خط السير من اي سائق غير ملتزم بالأجرة" حفاظًا على اقوات المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ورئيس جهاز التفتيش ووكيل مديرية الصحة وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

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