نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تفاصيل الكتاب الدوري للعام الدراسي الجديد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأرسلته على جميع المديريات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي.



ونص الكتاب الدوري، على أنه حرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي، بجميع المدارس خلال فترة سير العملية التعليمية،وفي ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد (۲۰۲۵/۲۰۲٤؛ فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد، والتنبيه بالالتزام مشددا بما يلي:

أولًا: إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس:

1 - الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٢٣

2- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها ؛ تمهيدًا للقضاء عليها،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي. مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، لا سيما مِمَّنْ هم في إجازات دون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



3_ التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن؛ لوضع خطة تأمين للمدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، وضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

4_ التواصل مع رؤساء الأحياء ؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية، وخلوه من المصارف ومجاري السيول، وتجمعات المائية الراكدة

والقمامة، والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة،... إلخ، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، ورفع المخلفات التي قد توجد في محيطها.

5 - التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة؛ تفعيلًا لدور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن

أية مخالفات أخلاقية لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعاليةدون حدوث أضرار أو أعطال.

6- الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس؛ لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا، مع الإعلان عن هذه المواعيد - بشكل واضح - بمدخل كل مدرسة

وذلك بعد نهاية اليوم الدراسي، وفق جدول أسبوعي يقوم بإعداده مدير المدرسة.

7_حظر تحصيل أية مبالغ مالية - تحت أي مسمى - من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

8- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.

9- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات

المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى.

10- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة

وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي،وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

11 - منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس، أو عرض أية هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

12- حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أية إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك

من أغراض، وإزالتها على الفور.

13- عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية، أو دينية

حرصا على عدم إقحام أبنائنا الطلاب في تلك الصراعات.

14- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.

15- التأكيد على الانزلة الطالبية لرسوم الدراسية المقراني الله القرار الوزاري الصادر للعام الدراسي

٢٠٢٥/٢٠٢٤، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام والفني

والإعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات.

16_ التأكيد على القائمين على فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي: (عام - فني)، بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبدء العام الدراسي، على أن تبدأ الدراسة من اليوم الأول ويُطبق على طلاب فصول الخدمات ما يُطبق على المدارس الرسمية إذ إنهم طلاب نظاميون (فترة مسائية).

17 - بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس

الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

18- تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن التاريخية



19 - مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الإخصائي النفسي والاجتماعي؛ للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية

20_ التأكيد على الالتزام بأحكام القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط، والعقوبات، والتحفيز التربوي

ومتابعة المدارس لتنفيذه.

21_ يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا، ويتم تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

22 - إعداد الخطط والمتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، والتقليل من اوقات تواجدهم بمكاتبهم للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

23- ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة؛ لمواجهة أية مشكلة.

24- الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الخاص باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، وعدم استخدام أية خرائط أخرى، أيا كان مصدرها.

25- متابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

26_ عدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة.

27 - متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وكافة العاملين بها.

ثانيا: المبنى المدرسي والتجهيزات، والكتب، والمناهج الدراسية

1- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها: دواوين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وأية جهة تتبع منظومة التعليم؛ حفاظا على المال العام.



2_ تماشيًا مع المخرجات الصادرة عن مؤتمر التغيرات المناخية الذي استضافته الدولة المصرية - يتم التوجيه بالتوسع في المساحات الخضراء، وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس،ورعايتها والحفاظ عليها، مع إبراز المتميزين في هذا الشأن، وتشجيع الطلاب على هذا، من خلال إطلاق أسماء الطلاب المشاركين في هذا العمل على الأشجار التي يقومون بغرسها ومتابعتها،وزيادة عدد الأشجار والسياحات الخضراء بالمدارس والحفاظ عليها، مع مراعاة ابتعاد الأشجار عن

أسوار المدرسة؛ لعدم التأثير عليها.

3_التأكيد على صيانة المعامل والورش وكافة التجهيزات والمعدات الفنية والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب من خلال البنود المالية المخصصة لها.

4_ضرورة المتابعة الشخصية والجادة من قبل مديري المديريات ومديري الإدارات التعليميةلضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب.

5_الالتزام بالخريطة الزمنية، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أية امتحانات في الأيام التالية للأعياد الدينية.

6- التنبيه المشدد بحظر الاستخدام أو الترويج لأية مقررات دراسية، أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس.

ثالثا: شئون المعلمين والطلاب

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان بالمحافظات والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة.



2_تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب - بشكل متكامل - مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها، ويتم تقييمها من خلال المعلم (رائد الفصل) وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتقييم ميول واتجاهات الطلاب، والأخذ برأي المعلم (رائد الفصل)، مع إدراج ذلك في إخطار النجاح.

3- توفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، وتجعلها مكانا محببًا له، لترسخ في وجدانه الاعتزاز بذاته، والافتخار ببلاده، وهو الدور الاجتماعي المنوط بها؛ مما يكون له أكبر الأثر في حرص الطالب على الحضور للمدرسة.

4- تشجيع المعلمين على إنساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق الالعاب لأهل المدارية المؤسسات التعليمية، مما يضمن خلق أجيال واعية ومتميزة، ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل.

5- ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداء هم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل.

6_الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري ووكلاء المدارس والموجهين الفنيين، والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن، دون الإخلال بأي منها مع توجيه الشكر والتقدير للمتميزين منهم قصص تميزهم ونجاحاتهم لتشجيع زملائهم وتحفيزهم.

7_ تفعيل دور المراكز الإعلامي بالمديريات، والإدارات والمدارس من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، والتنسيق مع مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

8_الاستمرار في عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات والإدارات والمدارس، مع أولياء الأمور،والمعلمين والطلاب يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، والتأكيد على تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء

والمعلمين، وعقدها إذا تطلب الأمر ذلك.

9_ضرورة الالتزام بقيام المعلمين - الذين تم تدريبهم على البرامج الدراسية المطورة -بتدريس تلك البرامج، والعمل على تدريب باقي المعلمين بالتنسيق مع الإدارات المركزية للتعليم

العام والفني بالوزارة.

10- تنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، ورفع الوعي الثقافي - بصفة عامة - والوعي البيئي بصفة خاصة - لدى الطلاب.

11- التأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول لاختيار رائد الفصل ومقرري الأنشطة.

12- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين)، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم - لا سيما النفسية - وعقد لقاءات دورية شهرية معهم

وذلك بحضور كل من مديري المديريات والإدارات والمدارس واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لتذليل أية صعوبات، أو معوقات قد تحول بينهم وبين تحقيقهم لأهدافهم وتحصيلهم الدراسي، مع التأكيد على تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس والمنشآت التعليمية.



13_ عدم تنفيذ أية برامج أو دورات تدريبية للعاملين من المعلمين والإداريين، سواء كانت داخلية أو جهات مائحة أو غير ذلك، إلا بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك في ضوء القرارات الدورية الصادرة في الشأن.

14_ الاهتمام بمرحلة رياض الاطفال، والتأكيد علي أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، والتي في ضوئها يحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.

15- سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى، بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب، واللائق بالمدرسة

16 - الالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وفقا للقرارات

الوزارية، واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

17_ توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وبخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية، وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة إلا من خلال تصريح كتابي.

رابعا: دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها في العملية التعليمية:

1- تفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس المجهزة بها.

2- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية.

3- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية؛ لإتاحتها للطلاب.



4- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ تجنبا لإهدار الوقت وترشيدًا للنفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.

5_حظر تفعيل أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص المؤسسات التعليمية المختلفة، وتحمل اسم (مدرسة - إدارة - مديرية). بخلاف الصفحة الرسمية للمؤسسة، ويكون المسئول عنها مدير المؤسسة.

على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري، دون إغفال أى منها؛ درة للمسئولية.