نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: عدم إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا، إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ 8 سبتمبر المقبل بالمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة.



واحتوى الخطاب الصادر، على إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس:

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرضا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.

ـ مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها؛ تمهيدا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، لا سيما ممن هم في إجازات دون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ـ التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن؛ لوضع خطة تأمين للمدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، وضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.