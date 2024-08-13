نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجديد ومواعيد عقد الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأرسلته لجميع المديريات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي.



ونص الكتاب الدوري، علي إنه حرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي، بجميع المدارس خلال فترة سير العملية التعليمية،وفي ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد (۲۰۲۵/۲۰۲٤؛ فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد، والتنبيه بالالتزام مشددا بما يلي:



1- التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها: دواوين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وأية جهة تتبع منظومة التعليم؛ حفاظا على المال العام.

2_ تماشيًا مع المخرجات الصادرة عن مؤتمر التغيرات المناخية الذي استضافته الدولة المصرية - يتم التوجيه بالتوسع في المساحات الخضراء، وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس، ورعايتها والحفاظ عليها، مع إبراز المتميزين في هذا الشأن، وتشجيع الطلاب على هذا، من خلال إطلاق أسماء الطلاب المشاركين في هذا العمل على الأشجار التي يقومون بغرسها ومتابعتها،وزيادة عدد الأشجار والسياحات الخضراء بالمدارس والحفاظ عليها، مع مراعاة ابتعاد الأشجار عن أسوار المدرسة؛ لعدم التأثير عليها.

3_التأكيد على صيانة المعامل والورش وكافة التجهيزات والمعدات الفنية والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب من خلال البنود المالية المخصصة لها.

4_ضرورة المتابعة الشخصية والجادة من قبل مديري المديريات ومديري الإدارات التعليميةلضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب.

5_الالتزام بالخريطة الزمنية، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أية امتحانات في الأيام التالية للأعياد الدينية.

6- التنبيه المشدد بحظر الاستخدام أو الترويج لأية مقررات دراسية، أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس.