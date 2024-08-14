اتصالات مكثفة لعبد العاطى مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية وتركيا لبحث احتواء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تحدث يوم الثلاثاء ١٣ أغسطس الجارى مع كل من سمو الأمير فيصل بين فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، حيث تركزت الاتصالات على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن مشاورات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بالدول الثلاث، تطرقت أيضاً إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا التطورات في منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.