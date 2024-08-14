جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بمقر الفرع الدولي لمتابعة سير العمل بمنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة استكمال الأعمال بالفرع الدولي وتعظيم الاستفادة من الأماكن غير المستغلة والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بمقر الفرع الدولي للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، في إطار متابعة سير العمل بمنشآت الجامعة وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح والدكتور محمد العطار مساعدي رئيس الجامعة لشؤون الفرع الدولي، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، البنية التحتية للفرع الدولي، والمباني الإدارية، وقاعات المحاضرات والمعامل، واطلع على سير العمل والاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وتعظيم الاستفادة من الأماكن غير المستغلة والاهتمام بالأنشطة الصيفية الرياضية والثقافية وتقديم كافة سبل النصح والإرشاد للطلاب المترددين على الفرع والراغبين في الالتحاق بالبرامج الدولية المقدمة من خلاله، كما عقد اجتماعًا مع العاملين استمع خلاله إلى شرح واف عن الخطط المستقبلية وآليات تنفيذها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية الفرع الدولي كقيمة مضافة للجامعة ودوره في تطوير التعليم العالي في مصر والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع وبالبرامج الدراسية المتميزة التي تواكب سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.

وفي ختام جولته، وجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين على شؤون الفرع الدولي وشجعهم على الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مستويات التميز في الارتقاء بالعملية التعليمية.