رئيس البرلمان السنغافورى يستقبل السفير المصرى لبحث العلاقات البرلمانية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:31 مساءً - استقبل رئيس البرلمان السنغافورى "سياه كيان بينج" السفير أحمد مصطفى سفير مصر فى سنغافورة وذلك بمقر البرلمان السنغافورى ، حيث ناقشا سبل تدعيم العلاقات البرلمانية بين مصر وسنغافورة .

وقد طلب رئيس البرلمان السنغافورى نقل تحياته الى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، مؤكدا إعتزاز سنغافورة بعلاقاتها مع مصر والتى كانت من أوائل دول العالم اعترافاً باستقلال سنغافورة عام ١٩٦٥ وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها ، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين حظى البلدان بعلاقات متميزة على كافة الاصعدة وحرصا على التنسيق الكامل والفعال بينهما فى مختلف المحافل الدولية .

من جانبه، أكد السفير أحمد مصطفى أن رئيس البرلمان السنغافورى قد أعرب عن استعداده لمد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان المصرى العريق والاستفادة من خبراته العريضة، حيث يعد البرلمان المصرى من أقدم برلمانات العالم ، بما فى ذلك تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية تحقيقاً لمزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين .

تجدر الاشارة الى أن البرلمان السنغافورى يتكون من غرفة واحدة فقط وهى مجلس النواب وتعود نشأته الى عام ١٩٥٩ عند انضمام سنغافورة الى اتحاد الملايو قبل استقلالها عنه عام ١٩٦٥.