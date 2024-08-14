"الري" تنظم ورشة عمل لدراسة إمكانية وطرق شحن الخزان الجوفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:32 مساءً -

شهد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "الشحن الإصطناعى للخزان الجوفى" بحضور الدكتور محمد داود استشاري موارد المياه بهيئة البيئة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من السادة قيادات الوزارة ، حيث تناولت ورشة العمل مناقشة أحدث التقنيات المتاحة في مجال شحن الخزانات الجوفية وإستعراض عدد من النماذج المطبقة بعدد من دول العالم في هذا المجال .

وأشار سويلم لأهمية هذا اللقاء فى إطار الحرص الدائم على الإستفادة من الكوارد المصرية العاملة بالخارج ، خصوصا وان الدكتور داود هو ابن من ابناء مدرسة الرى المصرية واحد كوادرها البحثية.

وان اللقاء ياتى فى اطار التعرف على التجارب الناجحة بالدول الأخرى في مجال إدارة المياه وخاصة المياه الجوفية وتجارب الدول في مجال الشحن الاصطناعي .