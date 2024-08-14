نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. محظورات العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدور الصادر الخاص بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، عده محظرات سيم حظرها بالعام الدراسي الجديد، ومن يخالف التعليمات سيعرض للمحاسبة القانونية.

ويرصد “دوت الخليج” خلال التقرير التالي، انفوجراف بالمحظورات بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

- حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي

- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس ومندوبي الكتب الخارجية

- حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات

- عدم التطرق داخل المدرسة إلى اي قضايا سياسية أو دينية أو حزبية

- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة

- يمنع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب

- حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة