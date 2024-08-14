أخبار مصرية

انفوجراف.. محظورات العام الدراسي الجديد 2024/2025

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. محظورات العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدور الصادر الخاص بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، عده محظرات سيم حظرها بالعام الدراسي الجديد، ومن يخالف التعليمات سيعرض للمحاسبة القانونية.

ويرصد  “دوت الخليج” خلال التقرير التالي، انفوجراف بالمحظورات بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

- حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم 

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي 

- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس ومندوبي الكتب الخارجية

- حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات

- عدم التطرق داخل المدرسة إلى اي قضايا سياسية أو دينية أو حزبية

- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة

- يمنع  استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب 

- حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا