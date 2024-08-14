أنشطة طلابية متنوعة بجامعة القاهرة الدولية خلال الإجازة الصيفية لصقل مواهبهم الإبداعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:33 مساءً - فعاليات فنية وثقافية ورياضية وأنشطة اجتماعية وتنظيم مسابقات ومعسكرات ورحلات وورش عمل تدريبية لتزويد الطلاب بمهارات الاندماج فى المجتمع.

أعلنت جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية التي تنظمها جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الإجازة الصيفية، وذلك في إطار تحفيز الجامعة للطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية المختلفة ودعم روح التنافس بينهم، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وتتنوع الفعاليات التي تنظمها جامعة القاهرة الدولية للطلاب بين الفنون والثقافة والرياضة، والأنشطة الاجتماعية، وتنظيم المسابقات والمعسكرات، والرحلات، وورش العمل التدريبية لتزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من الاندماج مع المجتمع باعتبار أن الأنشطة من أهم ركائز المنظومة التعليمية.

وتتضمن الأنشطة الرياضية كرة السلة وكرة السرعة وكرة الطائرة وتنس الطاولة، كما تتضمن الأنشطة الاجتماعية الشطرنج وتنظيم رحلات اليوم الواحد، فيما تتضمن الأنشطة الثقافية تنظيم مسابقات الاطلاع والقراءة وتلخيص الكتب، وتشمل الأنشطة الفنية تنظيم بروفات فريق الكورال.