وزير التعليم: استكمال تعيينات 30 ألف معلم والتعاقد مع 50 ألف مدرس بالحصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز فى المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالى للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الوزراء بحضور السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذى أداره مع العديد من مديرى المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدى فى أسرع وقت من أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة.

وقال الوزير، إن الوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهى المبادرة التى لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة فى المدارس المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

كما أشار الوزير، إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات.

وكشف الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتضامن الاجتماعى، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.