وزير التعليم: استغلال فصول "الكنترول" فى المدارس وتحويلها لفصل دراسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فيما يتعلق برؤية مواجهة كثافة الطلاب بالفصول، إن هناك فصول "كنترول" بالمدارس سيتم استغلالها وتحويلها لفصل دراسى.

وتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوي كثيرة، موضحا أنه سيتم زيادة أيام التدريس لـ31 أسبوعا، وعدد الحصص 8 حصص، و50 دقيقة زمن الحصة، لافتا إلى أنه لن يتم المساس بعدد الساعات التعليمية.