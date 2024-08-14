نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق "الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن فتح باب الاشتراك فى الدورة الـ59 لشباب الصحفيين الأفارقة، المقرر أن تعقد بالقاهرة فى الفترة من 7 إلى 26 سبتمبر 2024م، بحضور ممثلى 15 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلى الصحافة المصرية القومية، والحزبية، ووكالة الأنباء.

ومطلوب اختيار 5 من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، ويُختارون بالتنسيق بين لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، واتحاد الصحفيين الإفريقيين، من خلال القرعة العلنية بين مَن تنطبق عليهم الشروط، وهي:

أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة.

يتراوح سن المتقدم بين 20 و35 عامًا.

يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

لا تقل خبرته عن خمسة أعوام بالصحافة.

لم تسبق مشاركته في دورة من الدورات السابقة.

علمًا بأن باب التقدم للدورة مفتوح حتى 21 أغسطس 2024م.