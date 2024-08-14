نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يعلن انطلاق الأنشطة الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدولة وحرص جامعة عين شمس على دعم الأنشطة الطلابية، وتنفيذًا لرؤية قطاع التعليم والطلاب في تعزيز وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية، تعلن الإدارة العامة لرعاية الشباب بقطاع التعليم والطلاب عن بدء الأنشطة الصيفية للعام الجامعي ۲۰۲۳/۲۰۲٤، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

تقام الأنشطة على ملعب كرة القدم الكبير، والملعب المتعدد، وصالة الجيم بالمدينة الجامعية للطلاب، خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٤، وتشمل مجموعة متنوعة من الرياضات، من بينها كرة القدم الخماسية، الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، بمشاركة الطلاب والطالبات. كما تشمل أنشطة كمال الأجسام المخصصة للطلاب فقط.

إشراف إدارى وتنسيق عام للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي للأستاذة أسماء خاطر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تطوير المهارات الرياضية لدى الطلاب، وتكوين صف ثانٍ من اللاعبين يمثلون الجامعة في البطولات القومية. كما تسعى الجامعة من خلالها إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة كجزء من حياتهم اليومية، بما يسهم في تعزيز صحتهم البدنية والنفسية، وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي، وصولًا إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.