نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: تنظيم فعاليات وورش عمل خاصة بـ "الأبحاث للابتكار وريادة الأعمال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم معهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة الدكتور محمد شميس، مدير المعهد، ورش العمل الخاصة بـ "مُبادرة الابتكار وريادة الأعمال"، والتي أقيمت بهدف وضع إستراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالمعهد.

وأوضح الدكتور محمد شميس أن "مُبادرة الابتكار وريادة الأعمال"، جاءت تحقيقًا لأهداف وأغراض الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار 2030، ودعمًا لريادة الأعمال والابتكار بالمعهد بما يؤدي لرفع كفاءة كوادر أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بالمعهد، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تعزيز دور المراكز والمعاهد البحثية في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، أصبح البحث العلمي التطبيقي في الآونة الأخيرة هو أساس الصناعة الحديثة.

واشتملت ورش العمل على توضيح أهمية ريادة الأعمال التي تساعد بشكلٍ كبير في حل الأزمات التي تواجه العالم، من خلال ابتكار منتجات وخدمات أو أفكار جديدة، فضلًا عن إيجاد حلول مُبتكرة للمشكلات بما يُسهم في تقدم وتطور المجتمع، كما تضمنت ورشة العمل عقد أربع ورش عمل فرعية، وتناولت هذه الورش مُناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومنها: (التحقق من التكنولوجيا، والابتكار التكنولوجي والتنمية المُستدامة، وعوامل نجاح جهود زيادة التمويل، وأهم قصص النجاح في ريادة الأعمال والابتكار).

واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات، منها التأكيد على أهمية الربط الوثيق بين البحث العلمي وريادة الأعمال، من خلال تفعيل الشراكات بين مؤسسات البحث والصناعة، وتحويل الأفكار العلمية إلى منتجات وخدمات تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتجعله أكثر تنافسية عالميًا، وضرورة توفير الدعم اللازم لتحويل الأبحاث إلى مشاريع واقعية، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد العلمية والبشرية، والعمل على بناء جسور من الثقة بين كل من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في محاولة لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لكل التحديات والمشكلات التي تواجه جميع الأطراف بما يحقق الاستفادة القصوى من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها بما يخدم تطور المجتمع وتقدمه.

جدير بالذكر، أن مُبادرة "الأبحاث للابتكار وريادة الأعمال" التي أطلقها معهد تيودور بلهارس، شارك فيها نُخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، والباحثين، والمهتمين بالابتكار والتطورات التقنية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لأعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمعهد، كما تهدف المُبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية تحسين مُناخ وأهمية الاستثمار في المجالات البحثية والعلمية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول التحولات التقنية الحديثة التي تزيد من فرص تعزيز ريادة الأعمال، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو ربط مؤسسات البحث العلمي والابتكار بالأنشطة التطبيقية والصناعية والخروج بمنتجات ملموسة تُلبي احتياجات السوق المحلية، وترتقي أيضًا للوصول إلى منافسة المنتجات العالمية.