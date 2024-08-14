وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:38 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء ١٤ أغسطس الجاري من السيد "انتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، وذلك للتشاور والتنسيق حول أبرز التطورات في المنطقة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الجانبين استعرضا أبرز الجهود المبذولة على صعيد احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تناول الجانبان نتائج اتصالاتهما وجهودهما في هذا الشأن. كما أكد د. بدر عبد العاطي على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية، والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية/ القطرية/ الأمريكية والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الإتصال تطرق إلى الموقف بشأن جهود حل الأزمة في السودان، خاصة على ضوء اجتماعات جنيف، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بما يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، ويضمن الحفاظ على أرواحه وممتلكاته. ومن جانبه جدد الوزير الامريكي التأكيد علي تقديره للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين ناقشا عدداً من الموضوعات الثنائية خلال الاتصال، مؤكدين على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.