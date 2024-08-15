لما جبريل: رالي السيارات الكهربائية «درة التاج» في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - أكدت الإعلامية لما جبريل، المتحدثة باسم مهرجان العلمين، أن المهرجان سيشهد على مدار الأيام المقبلة مع نهاية الأسبوع فعاليات قوية جدًا، موضحة أنه منذ أمس الأربعاء وحتى السبت المقبل سيشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة في كل القطاعات وكل المناطق بالمدينة.

وأشارت «لما جبريل»، خلال تقديم برنامج «صباح العلمين»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن «رالي» سباق السيارات الكهربائية للجامعات الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بدأ منذ أمس الأربعاء، مؤكدة أنه سيشارك في هذا السباق ما يصل لأكثر من 10 آلاف طالب.

وكشفت عن مشاركة 43 فريقا من 28 جامعة مصرية في هذا السباق، موضحة أنهم يعتبرون هذا السباق الأكبر من نوعه للجامعات و«درة التاج» في مهرجان العلمين، ولذلك يحصل على اهتمام كبير من المسئولين القائمين على المهرجان، منوهة بأن هذا السباق سيقام على مدار يومين، على أن يكون اليوم الأول بمثابة التحضير واستعداد الفرق، قائلة: «الفعالية في اليو أرينا.. واللي شوفته بالأمس حاجة تفرح».