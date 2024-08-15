«سويلم» يتابع إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر والتوسع باستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه الجوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - الدكتور سويلم :

- إلغاء الترخيص الصادر للبئر الجوفى حال التلاعب بالعداد

- التعامل الحاسم مع الآبار المخالفة لما تمثله من تأثير صارخ علي استنزاف الخزان الجوفي

- تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه وتوعية المنتفعين بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر ، وسبل التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه الجوفية .

كما تم استعراض مقترحات التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية فى مجال استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى رفع المياه .

كما تم استعراض موقف المجهودات التى تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة (قطاع المياه الجوفية) فى متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، وإجراءات التعامل مع الآبار الجوفية المخالفة ، حيث شدد الدكتور سويلم على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أى حالات يتم رصدها للتلاعب فى عدادات الآبار مع إلغاء الترخيص الصادر للبئر حال التلاعب بالعداد ، وأيضا التعامل الحاسم مع الآبار المخالفة في ضوء ما تمثله من تأثير صارخ علي استنزاف الخزان الجوفي .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة وتوعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

جدير بالذكر أن الوزارة إنتهت من تحويل عدد ١٤٥ بئر جوفي حكومي لتعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات القليلة الماضية ، كما تستهدف تحويل تشغيل عدد ٥٠ بئر جوفي حكومي آخر للعمل بالطاقة الشمسية ضمن خطة طموحة للوزارة لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار الحكومية بإعتبارها مصدر متجدد للطاقة .