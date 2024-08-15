أخبار مصرية

اليوم.. الأزهر يعقد الحفل الختامي للموسم الثامن من "مبادرة تحدي القراءة العربي"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الأزهر يعقد الحفل الختامي للموسم الثامن من "مبادرة تحدي القراءة العربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الأزهر الشريف اليوم الحفل الختامي للموسم الثامن من "مبادرة تحدي القراءة العربي"، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الأندلس بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور  أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومريم المهيري، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالكريم العلماء، المدير التنفيذي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا