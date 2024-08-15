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الأوقاف تعلن موعد المؤتمر التحضيري الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موعد المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وسيكون بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي يعقد برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يوم الأحد 18/ 8/ 2024م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة مقر إقامة المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين الذي سيعقد في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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