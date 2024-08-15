الأوقاف تعلن موعد المؤتمر التحضيري الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موعد المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين

للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وسيكون بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي يعقد برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يوم الأحد 18/ 8/ 2024م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة مقر إقامة المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين الذي سيعقد في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م.