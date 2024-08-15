وزارة العمل : إستمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، نظمت من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة جنوب ندوة للتوعية حول المخاطر الكيميائية في بيئة العمل ، والحد الأدنى للإشتعال ، ومناقشة تأثير المواد الكيميائية ومسببات الحرائق ، وذلك بشركة الشبراويشي للعطور ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة فى أماكن العمل ، تناولت فعاليات الندوة دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق المحتملة ، وخطط الطوارئ ، وقواعد الحفاظ على الحياة ، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية ..

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف وكيل المديرية ، أن المحاضرات ألقاها الكيميائي محمد عبدالرازق مدير مكتب جنوب الجيزة ، وتحت إشراف الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، مؤكداً على الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية فى قطاعات العمل المختلفة للوقاية من أى حدث طارئ يهدد سلامة المنشآت والعاملين بها ويؤثرعلى زيادة الإنتاجية ويهدد بيئة العمل ..