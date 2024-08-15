سفير مصر في مالابو يلتقي بوزير الصحة والرعاية الاجتماعية في غينيا الاستوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 01:28 مساءً - التقى السيد السفير حداد عبد التواب الجوهري، السفير المصري في مالابو، بوزير الصحة والرعاية الاجتماعية في غينيا الاستوائية السيد/ Damaso Mitoha Ayecaba، بحضور كل من سكرتير عام وزارة الصحة، ومديرة الإدارة العامة للصيدليات والمختبرات الطبية بوزارة الصحة، لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية في مجالات الصحة والدواء.

هذا، وقد ناقش السفير المصري مع وزير الصحة الغينى برامج السياحة العلاجية المتاحة في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان المصرية للمواطنين من غينيا الاستوائية، حيث أصبحت مصر حالياً وجهة سياحية علاجية امام العديد من المرضى في غينيا الاستوائية، في ظل التسهيلات المقدمة في هذا الصدد.

كما بحث السفير مع وزير الصحة التعاون في مجال الدواء، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية بين المؤسسات المعنية، وترحيب الجانب الاكواتوري بشركات الدواء المصرية لفتح فروع ومخازن لها في غينيا الاستوائية لتلبية الطلب المحلى وإمكانية نفاذ الأدوية المصرية إلى دول الجوار في منطقة وسط افريقيا.

من جانبه، رحب وزير الصحة الغينى باستعداد وزارة الصحة المصرية لتدريب وتأهيل الأطباء الغينيين حديثي التخرج وأطقم التمريض والفنيين في مستشفيات وزارة الصحة.

وحرص الوزير Ayecaba على الإشادة بالأطباء المصريين العاملين في المستشفيات الخاصة في غينيا الاستوائية، وناقش مع السفير إمكانية ايفاد المزيد من الأطباء المصريين، والفرص المتاحة امام الشركات الطبية المصرية في مجال توفير الأطباء وادارة المستشفيات في غينيا الاستوائية، والتسهيلات التي يقدمها الجانب الغينى في هذا الصدد.

كما أشاد وزير الصحة الغينى باستعداد وزارة الصحة والسكان المصرية لتدريب كوادر طبية غينيه في المستشفيات المصرية على علاج مرض التهاب الكبد الوبائي، وحرص بلاده على الاستفادة من مبادرة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لعلاج المواطنين الافارقة من فيروس C والتي تم اطلاقها عام 2019.