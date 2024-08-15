قومي المرأة يختتم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي (مشوارك ......

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي (مشوارك ... أمان ) للتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة بترام الرمل بمحافظة الاسكندرية، وذلك في اطار مشاركة المجلس ضمن مشروع إصلاح وتجديد محطات ترام الرمل بالاسكندرية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ،ووزارة النقل ،والوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٥ أغسطس٢٠٢٤ .

حيث أكدت الأستاذة إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية على أن المرحلة الأولى من البرنامج التوعوي قد انطلقت خلال الفترة من ٢-٣ مارس 2024، واستهدفت تدريب ٢٠٠ طالب وطالبة من جامعة الاسكندرية علي الرسائل الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة أما المرحلة الثانية والحالية يقوم خلالها الطلبة والطالبات بالنزول لتوعية المترددين والمترددات علي ترام الرمل بالاسكندرية برسائل البرنامج.

من جانبها أكدت الأستاذة صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للاعلام والمراسم إلى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع تهدف إلى العمل علي تفعيل الاجراءات المتخذه لتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وذلك عبر توعية المترددين علي ترام الرمل بالاسكندرية برسائل خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة وذلك ضمن البرنامج التوعوي ( مشوارك… أمان) .

جدير بالذكر أن البرنامج التوعوي(مشوارك. أمانك) يتضمن العديد من الرسائل الموجهة لمكافحة العنف ضد المرأة منها التوعية بضرورة الابلاغ عند التعرض للتحرش ، وأن الإبلاغ حماية للفتاة المبلغة ولجميع الفتيات ، وأن التعرض للتحرش أو العنف ليس غلطة الفتاة ، علاوةعلى التعريف بدور وخدمات مكتب شكاوي المرأة بالمجلس.

كما يتضمن البرنامج رسائل توعوية خاصة بالتمكين الإقتصادي للمرأة، من بينها أهمية بدأ مشروعك الخاص ودور المجلس فى هذا الاطار ، وأن الاستقلال المادي يحمي من العنف، وغيرها ...