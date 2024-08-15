السفير المصري لدى بنما يلتقي مع وزيرة الثقافة البنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 01:28 مساءً - في إطار دفع العلاقات المصرية البنمية في المجالات المختلفة، التقى السيد السفير / حازم حنفي سفير مصر لدى بنما بوزيرة الثقافة البنمية السيدة/ Maria Eugenia Herrera، وقد استعرضا أولويات التعاون المُشترك في المجال الثقافي وأنشطة البعثة الثقافية المقرر عقدها خلال العام التي تتنوع ما بين الأدب والمسابقات الثقافية وزيارات الفنانين المصريين لبنما. كما تم تناول مجالات عمل واختصاصات وزارة الثقافة بشكل عام وأكاديمية الفنون ودار الأوبرا وإمكانات التعاون في المجالات المختلفة.

أبدى الجانب البنمي اهتماماً واضحاً بالتعاون في مجالات الترجمة والحفاظ على الآثار، والبالية، والموسيقى، فضلاً عن تبادل الخبراء والأكاديميين في المجالات المختلفة. كما رحب بإمكانية استضافة معرض للآثار الفرعونية كأول بلد في أمريكا اللاتينية يستضيف معرضاً فريداً من نوعه في القارة بأكملها.