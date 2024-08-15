نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تهدي أوائل الطلبة أجهزة لاب توب وشهادات تقدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والبالغ عددهم ٤ طلاب.

حيث شملت الاحتفالية توزيع أجهزة لاب توب وشهادات تقدير لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وفي مستهل الحفل قدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خالص تهانيه القلبية لأبنائه من الطلاب والطلبة الأوائل علي مستوي الجمهورية معربًا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

وأكد محافظ الجيزة أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للإهتمام بالعملية التعليمية.

كما أكد المحافظ علي حرص الدولة المصرية على الإهتمام بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، فضلًا عن تخريج كوادر من الشباب قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه إلي جانب إنشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشباب.

ووجه المحافظ شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم لهم.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي، موكدًا علي بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي المقبل.

وقد أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة لحرص محافظ الجيزة علي تكريمهم وتشجيعهم، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم.

وشهد الحفل تكريم الاولي علي طلاب الشهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية الطالبة (ملك علي السيد بيومي ) والمقيدة بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات ادارة العجوزة التعليمية، وتكريم الثاني علي مستوي الجمهورية من طلاب الثانوية الازهرية الشعبة الأدبية الطالب " ( حمزة شريف خلف الله ) من القدرات الخاصة " كفيف" والمقيد بمعهد الشيخ زايد النموذجي ادارة اكتوبر التعليمية، والمكرمين من اوائل شهادات الثانوية الفنية علي مستوي الجمهورية الطالبة ( دعاء ابراهيم أحمد عبد النبي ) المقيدة بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجاري قسم إدارة وتسويق وسوق المال، والطالبة ( سهيلة ياسر محمدي عبد المطلب ) المقيدة بمدرسة الجيزة الزراعية المهنية قسم زراعة بستنة.

شهدت الاحتفالية حضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وفضيلة الشيخ الدكتور أيمن عبود مدير عام منطقة الجيزة الأزهرية وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء ومديري الإدارات التعليمية المختصة .

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