حياة كريمة تجوب محافظات الصعيد.. توسعات بمحطات مياه كفر ناصر والفقاعى بمركز ببا في بني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 04:30 مساءً - تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف ، أنه يجرى أعمال توسعات داخل محطات مياه الشرب بقرى كفر ناصر و الفقاعى بمركز ببا، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

واضافت المهندسة دينا عمر أنه تم إجراءات معاينه المجرى المائي و أماكن مأخذ محطتى توسعات محطات مياه كفر ناصر و الفقاعى بمركز ببا، ضمن مبادرة حياه كريمة، تأكيدا علي حرص الشركة المستمر علي التعاون المثمر و المشترك مع كافة الجهات المعنية و التنفيذية و المؤسسات التي تعود بالنفع علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و إستمرارية تقديم أفضل الخدمات.

واكدت المهندسة دينا عمر على أن تلك الزيارات تأتى تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة التعاون و التنسيق المستمر بين كافة الجهات و الهيئات التابعة لوزارة الإسكان وكافة مؤسسات .