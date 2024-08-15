نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات حرس الحدود تواصل جهودها في توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية فى توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالمجتمع والأمن القومى المصرى.

وفى إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (42) فردا فى محاولات لتهريب الأسلحة والذخائر وبحوزتهم (56) قطعة سلاح و(4322) طلقة مختلفة الأعيرة و(117) خزنة وتليسكوب ونظارة ميدان، فضلًا عن ضبط فرد وبحوزته (4535) كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، كما تم ضبط عدد (20) فردا فى محاولات لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإستخدام عدد (140) عربة.

وكان من أبرز المضبوطات عدد (870،148) قاروصة سجائر مهربة و(394) تليفون محمول و(12) هاتف متصل بالأقمار الصناعية و(15،920) عبوة أدوية، ونجحت فى ضبط عدد (766) فردا فى محاولات للتنقيب العشوائى عن خام الذهب وضبط بحوزتهم عدد (624) عربة أنواع و(000،70 ) جوال من الحجارة مخلوطة بخام الذهب وعدد (161) جهاز كشف المعادن، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد (8375) فرد من جنسيات مختلفة.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الغربى من ضبط فرد أثناء محاولته لتهريب أسلحة وذخائر وبحوزته (352) قطعة سلاح و(243،30) طلقة مختلفة الأعيرة و(10) خزنة، كما تم ضبط عدد (2) فرد وبحوزتهم (961) كيلوجرام من جوهر الحشيش و(360،427) قرص مخدر، وضبط عدد (128) فرد فى محاولة لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإستخدام عدد (332) عربة، وكان من أبرز المضبوطات عدد (864،210،1) قاروصة سجائر مهربة و(000،31) تليفون محمول و(3) هاتف متصل بالأقمار الصناعية و(753،38) عبوة أدوية و(1275) جهاز GPS، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد (3909) فرد من جنسيات مختلفة.

وعلى الاتجاهين الإستراتيجيين الشمالى والشمالى الشرقى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط فرد أثناء محاولته لتهريب أسلحة وذخائر وبحوزته (6) قطعة سلاح و(515) طلقة و(28) خزنة، كما تم ضبط عدد (151) فرد وبحوزتهم (906،15) كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، فيما تم ضبط عدد (16) فرد أثناء محاولاتهم لتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإستخدام عدد (106) عربة، وكان من أبرز المضبوطات عدد (519،56) قاروصة سجائر مهربة و(5791) تليفون محمول و(1078) عبوة أدوية، كما تم إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد (3) فرد من جنسيات مختلفة.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود الدولة البرية والساحلية بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.