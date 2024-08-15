نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: تعزيز التعاون مع الكنيسة المصرية لرفع ثقافة الوعي المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الحفاظ على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، مسؤولية تقع على كاهل كافة الأفراد والمؤسسات بالمجتمع المصري، كون أن تعزيز ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه، أحد اهم السبل لتوفير كوب ماء نظيف لكافة المواطنين.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أنه في إطار التعاون مع الكنيسة المصرية، نفذ فريق التوعية بالشركة، ندوات توعوية بكنيستي: الأمير تادروس بالبراجيل، ومار مرقس بالمعتمدية، إذ تناولت العديد من الأنشطة شملت ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، ومسرح عرائس، وأنشطة تفاعلية للأطفال من رواد الكنائس، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، استقبلت محطة مياه إمبابة، وفدًا من كنائس البراجيل؛ للتعرف على مراحل تنقية المياه والجهود المبذولة من الدولة للحصول على كوب مياه نظيف.

ورحب المهندس منصور بدوي، بالوفد الزائر معربًا عن سعادته باستقبال الشركة للزيارات الميدانية للوفود المختلفة، والتي لها أثر واضح في نشر ثقافة الوعي المائي لكافة فئات المجتمع المصري.

وتضمنت الزيارة جولة للتعرف على مراحل تنقية المياه، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب، بدءًا من دخول المياه للمحطة، مرورًا بالمراحل المختلفة لتنقية المياه، ووصولًا إلى المياه النقية الصالحة للشرب.

وتجدر الإشارة إلى التعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

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