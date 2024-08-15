كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة يزينون ساحة افتتاح مهرجان نبتة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 09:32 مساءً - زينت شخصيات كيكو وكارتون العائلة السعيدة ساحة افتتاح مهرجان نبتة للأطفال بمدينة العلمين الجديدة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة.

ويفتتح اليوم الخميس مهرجان نبتة للأطفال أولى دوراته، وقال رئيس المهرجان النجم أحمد أمين، إن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه محتوى الأطفال، كما سيتم تكريم أيضًا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلاً كاملاً من الأطفال بمحتوى وأغاني كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها.

يذكر أن مجموعة من نجوم الفن سيشاركون بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح مثل النجم هشام ماجد الذى يقدم أوبريت "كلمني مصري" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

ويقوم فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى، ويتوج الحفل شعار المهرجان كيكو.

كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة

كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة يزينون افتتاح مهرجان نبتة بالعلمين كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة يزينون افتتاح مهرجان نبتة بالعلمين

كيكو بساحة افتتاح مهرجان نبتة بالعلمين كيكو بساحة افتتاح مهرجان نبتة بالعلمين

كيكو وشخصيات كارتون العائلة السعيدة يزينون ساحة افتتاح مهرجان نبتة بالعلمين



