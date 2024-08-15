وزارة التعليم تعلن مواد وطرق التقييم بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نظام التقييم والدراسة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر المقبل، موضحة أن تطبق المناهج الدراسية على تلاميذ الصفوف الرابع - الخامس - السادس، من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام الرسمية - الرسمية للغات الرسمية المتميزة للغات الخاصة بنوعيها العربي واللغات، اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025.

الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية

اللغة العربية عدد الفترات الدراسية 4 فترات أسبوعيا بواقع 207 ساعات واللغة الإنجليزية فترتين بواقع 107 ساعات، والرياضيات 3 فترات بواقع 155 ساعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة 11 ساعة، التربية الفنية نصف فترة 26 ساعة، والقيم واحترام الآخر 26 ساعة بنصف فترة، العلوم 1.5 فترة بـ78 ساعة، الدراسات 1.5 فترة بـ78 ساعة، التربية الدينية فترة واحدة 51.5 ساعة، التربية الموسيقية نصف فترة، والتربية البدنية والصحية بنصف فترة 51.5 ساعة، أنشطة التوكاتسو نصف فترة 26 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن مدة الفترة الدراسية (حصتان) - (100) دقيقة، ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية - الشفهية - المهارية، بصورة شهرية، على أن يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي، وتكون درجة التقييم الشهري (100) درجة، وتقسم كالتالي:

يراعى عند تقدير درجة التلاميذ في الصفوف الثالث والرابع الخامس والسادس من مرحلة التعليم الابتدائي، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي ما يلي: تحسب درجة التلاميذ في المقرر الدراسي الواحد، طبقا للجدول الموضح في المادة السابعة. مجموع الدرجات في كل المقررات متساوية، وهي (100) درجة، وتعطى للتلميذ في صورة ألوان ووصف للتقييم.

تقدر درجات التلميذ من خلال الحساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثانى على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، وينال النجاح التلميذ الحصول على 30%، من درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة من مواد الامتحان على الأقل وينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق. وفي الحالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، عليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى، ويتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار دور ثان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط، وتعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان ووصف التقييم وليس من خلال الدرجات، كما سبق ذكره أنفا. ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم التلميذ من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، ويتضمن رصد نقاط التمييز وتشخيص جوانب الضعف، وذلك إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.