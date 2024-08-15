جامعة القاهرة تواصل ريادتها بالتصنيفات العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل جامعة القاهرة ريادتها الإقليمية والعالمية بالتصنيفات العالمية الكبرى؛ حيث تصدرت الجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي لعام 2024، وحافظت على تواجدها في الفئة بين 301-400 جامعة عالمية، واستمرت ضمن أول 1% من الجامعات العالمية، والأولى بمصر لعام 2024، لتكمل حلقة جديدة من سلسة نجاحات الجامعة خلال الأعوام الأخيرة بالتقدم الكبير ضمن الجامعات العالمية المرموقة.

وأظهر تصنيف شنغهاي الصيني والذي يعد التصنيف الأهم والأشهر بالعالم، أن جامعة القاهرة الوحيدة بمصر ضمن أول 400 جامعة عالمية، يليها 7 جامعات مصرية، كما أظهرت النتائج أن أقرب جامعة مصرية لتصنيف جامعة القاهرة تأتي بعدها بعدد 300 مركزًا حيث هناك 3 جامعات مصرية في الفئة من 601 إلى 700، وجامعتين في الفئة من 701-800، وجامعتين في الفئة 901-1000.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز الجديد شاهدًا على الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين يعملون جميعًا كفريق واحد، وكذلك الدعم الفني والبحثي الذي تقدمه إدارة الجامعة لمنتسبيها، وتحفيز الباحثين بكافة التخصصات للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، وإنشاء شراكات متنوعة مع الجامعات العالمية الرائدة، وكل هذه الجهود التكاملية حققت الريادة والتميز لجامعة القاهرة على المستوى المحلي والدولي.

الدكتور محمد سامي عبد رئيس جامعة القاهرة،

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) يعد من أهم وأشهر التصنيفات العالمية حيث يعتمد على 6 معايير محددة لتصنيف جامعات العالم، ويمكن قياسها، وهى: عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات التخصص (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميداليات التخصص (20%)، وعدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية المدرجين في قاعدة بيانات كلاريفيت (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة بمجلات Nature and Science نسبة (20%)، وعدد الأبحاث المفهرسة في قواعد البيانات العالمية (Web of Science Papers) نسبة (20%)، وكذلك الوزن النسبي للخمس مؤشرات أعلاه مقسوما على عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (10%).