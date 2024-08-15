مهرجان نبتة للأطفال يكرم محمد ثروت وشويكار خليفة ووليد طاهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 10:29 مساءً - كرم النجم أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة للأطفال في حفل افتتاح المهرجان بالعلمين الجديدة، المطرب محمد ثروت والمخرجة شويكار خليفة ووليد طاهر مصمم العرائس، وتسلمها الدكتور والكاتب محمد فتحي والكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول.

وقالت فاطمة المعدول بإنها طوال عمرها تعمل تحت الارض وتعمل مع الأطفال المهمشين والمعاقين، موجهة الشكر للمهرجان مؤكدة إنها لم تري إهتمام بالأطفال بهذا الشكل منذ عام 1972.

وشهد الحفل حضورأشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والفنان محمد ثروت، ونهلة زوجة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وابنته، والكاتبة فاطمة المعدول، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو، وأهدى المهرجان الدورة الأولى للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه لأحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.