نجاح باهر للنسخة الأولى لأفتتاح مهرجان نبتة وورش خاصة لتنمية الطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 07:37 مساءً - نجاح كبير وإشادات واسعة حققتها النسخة الأولى من مهرجان نبتة، الذي يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة، لاهتمامه الكبير بمحتوى الطفل، وظهر ذلك جليا بعد حفل الافتتاح الأسطوري الذي أقيم أمس بحضور عدد كبير من الفنانين، إلى جانب تقديم مجموعة من الاسكتشات الفنية التمثيلية والغنائية خلال الحفل.

ويعد النجم الكبير أحمد أمين الذي يقوم برئاسة مهرجان نبتة أحد أهم أسباب نجاح الحفل والمهرجان، لاعتزازه الكبير بالطفل ومحتواه منذ بداية عمله في مجال الإعلام والتمثيل، فمنذ السنوات الأولى لعمله، وضع الأسرة المصرية والطفل على أجندة أولوياته، سواء في الأعمال التي شارك فيها بالكتابة والسيناريو في بداية حياته العملية مثل "بسنت ودياسطي" و "القبطان عزوز"، أو من خلال الدراما الكوميدية التي يحرص دوما على تقديمها مناسبة لكل أفراد الأسرة المصرية والعربية وعلى رأسها الطفل مثل "الصفارة"، و"الوصية".

إلى جانب إعراب أحمد أمين دوما عن استعداده الكامل وسعادته بتقديم كافة أشكال المحتوى الممكنة التي يكون الطفل هدفها الأول، وصولا إلى تلبيته النداء سريعا عندما طلب منه رئاسة مهرجان نبتة في دورته الأولى، وحرصه على الخروج به بأحسن شكل وصورة، وتقديمه من خلاله عدد من الورش الهامة لمحتوى الطفل.

وقال أحمد أمين رئيس المهرجان خلال حفل الافتتاح إن الاجيال الجديدة محظوظة بالتطور الذي حدث في عالم التكنولوجيا، مؤكداً أنه حاليا لا يستطيع شرح كيف كان ينتظر أن يفتح التليفزيون للأجيال الجديدة ممن لا يعرفون أن التلفزيون كان له وقت لبدء الإرسال ووقت لانتهائه وليس كما يحدث الآن، كما حرص على اختتام الحفل باسكتش غنائي مبهر بعنوان "مع السلامة" مع الأطفال، وهو العرض الذي لاقى إعجاب الحضور.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي