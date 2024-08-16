مراسلة "إكسترا نيوز": مهرجان نبتة يستهدف تعليم الأطفال صناعة المحتوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 07:37 مساءً - قالت ندى رضا، موفدة قناة إكسترا نيوز، إن مهرجان العلمين يشهد اليوم، الجمعة، فعاليات مختلفة ومميزة، مشيرة إلى استمرار فعاليات مهرجان نبتة للأطفال، أحد المهرجانات الموجودة في مهرجان العلمين، والذى يستهدف الأطفال بشكل مباشر لتعليمهم صناعة المحتوى.

وأضافت «رضا» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مهرجان الطعام وهو أحد المهرجانات التي قد تم الإعلان عنها مسبقًا، ويهدف اليوم، إلى التعرف على أشهرالأكلات الموجودة في دول البحر المتوسط.

وأشارت، إلى استمرار الفعاليات الغنائية بأن اليوم سيشهد مسرح أرينا حفل حمزة نمرة و فرقة مسار إجباري و الفنانة سعاد ماسي، لافتة، إلى أن المسرح الروماني يوم غد السبت سيشهد فرقة أم كلثوم التي ستحيي أشهر وأهم الأغاني للفنانة الراحلة أم كلثوم.

وأوضحت، أنه تم الانتهاء من سباق رالي للسيارات يوم أمس الخميس في نسخته الخامسة، والذي كان هدفه تشجيع الصناعات المحلية، وتحفيز طلاب الجامعات على التقدم والتطور، ولفت نظر المستثمرين الأجانب.