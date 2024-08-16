وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية.

وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024، وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

وتتمثل الوظائف المطلوبة في التالي:

مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات التنموية.

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والترجمة.

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجى للمشروعات التنموية.

مدير عام الإدارة العامة للأمن.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024

وكشفت هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موضح فيه (الاسم رباعي - المؤهل العلمي وتاريخه والمؤهلات الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش).

الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها – المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة على أن يكون بمرتبة ممتاز على أن تذكر الجزاءات إن وجدت (القرار وتاريخه – سبب الجزاء) على أن يشتمل بيان الحالة بند كافة البيانات والمستندات تقع صحتها على مسئولية الجهة الإدارية.

بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات السابقة على مدار حياته الوظيفية معتمد ومختوم من الجهة الإدارية

مقترح تطويرالوظيفة المتقدم لشغلها وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية معتمدة ومختومة من الجهتين

الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن.

الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

العلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول عليها.

الإجازات دون مرتب بدايتها ونهايتها الغرض منها.

صحيفة الحالة الجنائية موجهه لهيئة تنمية الصعيد.

أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة: بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار مدعمًا بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

طريقة تقديم وظائف رئاسة مجلس الوزراء 2024

وطالبت هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة إرسال الطلبات والمستندات المطلوبة الموضحة أعلاه باليد إلى المقر الرئيسي لهيئة تنمية الصعيد (44 ش أبو بكر الصديق – مصر الجديدة).