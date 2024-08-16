نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "بدء العد التنازلي".. آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2024.. دقائق معدودة تفصلنا عن آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024، وفق ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي حثت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، على ضرورة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفق قواعد التوزيع الجغرافي والمجموع.

تسجيل الرغبات

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتسجيل الرغبات، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، وفق ما أكدته وزارة التعليم العالي، موضحة أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات أكثر من 107 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

معاهد تقبل جميع الشعب العلمية والأدبية

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن قائمة معاهد تقبل جميع الشعب العلمية والأدبية، وفق موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالآتي:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كفر صقر بالشرقية

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة بالقاهرة

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان شعبة إدارة الأعمال

فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسى مطروح شبعة إدارة الأعمال