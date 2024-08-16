الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه إلى إسرائيل غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 09:33 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الأمريكية أعلنت عن أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، سيتوجه إلى إسرائيل غدا، السبت، والزيارة تهدف لمواصلة الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.