نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توضح أسباب وجود بقع زيتية بأجزاء من المجرى المائي لترعة المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت محافظة الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للمجرى المائي لترعة المريوطية ووجود بقع زيتية خضراء بأجزاء من المياه.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من مديريات الزراعة والموارد المائية والري والوحدات المحلية المعنية وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة لفحص الشكوي المشار اليها واسبابها وسبل التعامل معها.

حيث قامت اللجنة المعنية بسحب عينات من مياه الترعة وقد تبين من المعاينات والنتائج الأولية بان البقع ناتجة عن تدفق لصرف صحي راكد من منطقة أبو صير بمركز البدرشين ناتج عن قيام إحدى سيارات كسح مياه الصرف الصحي بتصريف حمولتها بمسار الترعة .

وتوضح محافظة الجيزة بأن جهود الرصد والمتابعة بالتعاون مع مديرية الري قد تمكنت من ضبط إحدى سيارات الكسح اليوم أثناء قيامهم بتصريف حمولتها من الصرف الصحي بالمجرى المائي بالمخالفة للقانون.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة باتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وتغليظ العقوبة والتحفظ على السيارة المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بتطهير المجرى المائي للترعة لإعادته لحالته الأولى.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز المار بنطاقهم ترعة المريوطية واي مجاري مائية بتشديد جهود الرصد والمتابعة لضبط أي سيارات تقوم بكسح مياه الصرف الصحي بالمصارف المائية للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المياه المستخدمة في الزراعة مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه إلحاق أي ضرر بالمجاري المائية أو تلويثها.

وفي السياق ذاته أفادت مديرية الزراعة بأن مياه ترعة المريوطية لا تستخدم في ري الأراضي الزراعية بالمناطق التي شهدت وجود للبقع الزيتية في القطاع من منطقتي سقارة وشبرامنت بالبدرشين وحتى مدينة كرداسة.

ويناشد المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات مماثلة والاتصال بالخط الساخن ١١٤ عمليات محافظة الجيزة للتعامل مع تلك المخالفات في الحال.

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