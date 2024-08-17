عمرو أبو حمدة عن مهرجان نبتة بالعلمين: يقدم فقرات تحمل رسائل إيجابية للأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أشاد عمرو أبو حمدة المذيع في "شعبي اف ام"، بفعاليات مهرجان نبتة للأطفال في مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنها تقدم فقرات بسيطة تحمل العديد من الرسائل المهمة والإيجابية للأطفال.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "صباح العلمين" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قنوات المتحدة: "مهرجان نبتة يقدم رسائل تناسب عقلية الأطفال في التوقيت الحالي بالمقارنة مع أجيال الأطفال في السابق.. ونفسنا نشوف حاجة حلوة لأولادنا".

وتابع المذيع عمرو أبو حمدة: "انا تفاعلت مع الفقرات التي يقدمها المهرجان بشكل إيجابي نظرا لحالة الانبهار الشديدة بها".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.