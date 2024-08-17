رئيس الوزراء: العلمين الجديدة ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة، قائلا: "مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات".

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.