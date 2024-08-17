رئيس الوزراء: إتاحة وحدات سكنية بالعلمين الجديدة تلبى احتياجات مختلف الشرائح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 01:29 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العلمين الجديدة، التى يتم البدء فى تسليمها لحاجزيها اليوم، ضمن المرحلة الأولي من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المدينة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الجولة التى شملت تفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالابراج الشاطئية، والابراج الهلالية، إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نقطة جذب عالمي، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية، تجذب إليها العديد من السائحين.